Her sene birbirinden farklı konuları ele alarak üniversite öğrencilerinin, gelişen dünya ile birlikte çağa ayak uydurabilmelerine imkân sağlayan Trendler Zirvesi bu yıl 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen zirvede bu yıl dijital dönüşüm ve dijital meslekler konuları konuşulacak.

KİMLER KATILACAK?



Bu yıl 1500+ öğrencinin katılması planlanan zirvede, öğrenciler dijital dünyanın önemli isimleri ile bir araya gelerek kariyer hayatlarına yön verme imkânı bulacak.

Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, DigitalAge Teknoloji Yazarı Timur Akkurt, Fütürist ve Gazeteci Ozan Onat, Nesine.com CEO Halit Gülbakanoğlu ve Medyanın Dijitalleşmesi başlıklı panelle Doğuş Dijital Operasyonlar Direktörü Murat Yıldırım, NTV Dijital Direktörü Levent Ertem ve Star TV Dijital Direktörü Yunus Halit Türe öğrenciler ile dijital dönüşümü konuşacak önemli isimlerin bir kısmı.

Trendler Zirvesi, alanında uzman konuşmacılar ve Post42, Twitch yayıncıları PintiPanda & Can Sungur, Netflix The Protector dizi ekibi söyleşileriyle dijitalleşen dünyada kariyer hayatına yön vermek isteyen öğrencilerin yol göstericisi olmayı hedefliyor. Akın Robotics’in 1 adet ADA GH6 ve 2 adet Mini Ada robotlarıyla fuaye alanında katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı planlıyor.