Dünya'nın yeni uydusundan ilk renkli görüntü

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay bu unvanını kaybetmiş olabilir. Zira bilim insanları Dünya'nın yörüngesinde yeni bir uydu keşfetti.



ABD'nin Arizona eyaletinde yer alan Catalina Sky Survey çalışanları tarafından keşfedilen uydunun yaklaşık olarak bir otomobil büyüklüğünde olduğunu belirtiliyor.



Söz konusu uydu Dünya'nın çevresini 47 günde dönüyor. Yaklaşık 1.9 ila 3.5 metre büyüklüğünde olduğu belirtilen söz konusu uydudan ilk renkli kare geldi.



Smithsonian Astrofizik Gözlemevi’nin Küçük Gezegen Merkezi'nden yapılan açıklamada keşif ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti:



"Yörüngeler, bu gök cisminin geçici olarak Dünya’ya bağlandığını gösteriyor. Güneş radyasyonu basıncından kaynaklanan herhangi sapma tespit edilmedi ve bilinen herhangi bir yapay nesne ile bağlantı bulunamadı" ifadelerine yer verildi.