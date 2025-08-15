Dünya'ya çarpan "hayalet parçacık" rekor kırdı

Nötrinolar, evrende en bol bulunan ve “hayalet parçacık” olarak anılan temel parçacıklardan. Elektrik yükleri yok, kütleleri neredeyse sıfır ve maddeyle neredeyse hiç etkileşmiyorlar. Ancak nadiren de olsa başka parçacıklarla çarpışarak çok hafif ışımalar oluşturuyorlar. KM3NeT, bu parıltıları derin deniz karanlığında yakalayabilen özel bir dedektör.



Araştırmacılar, “KM3-230213A” kodlu bu olayın bir veri hatası olmadığını, yüksek enerjili bir nötrinonun dedektöre yakın bir noktada etkileşerek bir müon oluşturmasıyla gerçekleştiğini belirledi.

Bu tür bir nötrinonun tespit edilme ihtimali yaklaşık yüzde 1 olsa da, IceCube ve Pierre Auger gibi diğer dev dedektörlerin on yılı aşkın sürede böyle bir sinyal yakalayamamasıyla çelişmiyor.

KAYNAĞI HALA BİLİNMİYOR

Nötrinoların kaynağı ise hala bilinmiyor. Olasılıklar arasında galaksi merkezlerindeki aşırı enerji bölgeleri, süpernova sonrası gama ışını patlamaları ya da kozmik ışınların 13,8 milyar yıl önceki kozmik mikrodalga arka planıyla çarpışması sonucu oluşan “kozmogenik nötrinolar” var. Ancak bilim insanlarına göre, parçacığın Samanyolu’ndan gelmiş olması çok düşük bir ihtimal.