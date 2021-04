Dünyaya en yakın kara delik tespit edildi: Tek boynuzlu at

Gökbilimleri üzerine araştırma gerçekleştiren bilim insanları dünyaya en yakın kara deliğin tespit edildiğini açıkladı.



Dünyadan bin 500 ışık yılı uzakta yer alan kara deliğin The Unicorn (Tek Boynuzlu At) diye adlandırıldığı bildirildi.



Kara deliğe bu ismin verilmesinin nedenleri ise, ilk olarak kara deliğin küçük boyutlu olması, ikinci olarak da Yunanca'da tek boynuzlu at anlamına gelen Monoceros takımyıldızında bulunması olarak belirtildi.



Güneş'ten yaklaşık üç kat daha büyük olduğu tespit edilen kara delik, ile ilgili araştırmayı gerçekleştiren ABD'deki Ohio Eyalet Üniversitesi'nden astronomi öğrencisi Tharindu Jayasinghe, "Sistem çok benzersiz ve tuhaf. Bu ismi kesinlikle hak ediyor" diye konuştu.



Araştırma ekibi bir kırmızı dev yıldızı incelerken nesnenin yüksek ihtimalle bir kara delik tarafından çekildiği tespit edildi.



Ohio Eyalet Üniversitesi Astronomi Bölüm Başkanı Todd Thompson, keşfedilen kara delik ile ilgili, “Ay'ın kütle çekim kuvvetinin Dünya'daki okyanusları etkilemesi, kendisine doğru çekmesi ve itmesiyle büyük gelgitler oluşturması gibi kara delik de yıldızı etkiliyor” derken, “En basit açıklama, bunun bir kara delik olması. Ve bu durumda en basit açıklama en olası açıklama anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.