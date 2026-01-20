Dünya'ya yaklaşıyor. Güneş'te son 20 yılın en güçlü fırtınası

Güneş’te meydana gelen güçlü bir patlama sonucu oluşan ve son 20 yılın en şiddetlisi olarak nitelenen S4 seviyesinde bir radyasyon fırtınası Dünya’ya doğru ilerliyor.

Uzmanlar, salı sabahı erken saatlerde alışılmadık bölgelerde kutup ışıkları görülebileceğini, uydu tabanlı iletişim ve GPS sistemlerinde ise geçici aksaklıklar yaşanabileceğini belirtti.

EN SON 2003 YILINDA BENZERİ GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “S4 seviyesinde şiddetli bir güneş radyasyon fırtınası yaşanıyor. Bu, son 20 yılı aşkın sürede kaydedilen en büyük olay. En son Ekim 2003’te bu seviyeler görülmüştü.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, etkilerin uzay uçuşları, havacılık ve uydu operasyonlarıyla sınırlı kalmasının beklendiğini vurguladı.

AKILLARA “CADILAR BAYRAMI” FIRTINALARI GELDİ

Ekim 2003’teki “Cadılar Bayramı” uzay hava olayları İsveç’te elektrik kesintilerine, Güney Afrika’da ise güç trafolarında hasara yol açmıştı.

Mevcut fırtınanın da özellikle uzaydaki ve kutup rotalarını kullanan uçuşlardaki radyasyon seviyelerini artırabileceği belirtiliyor.

HAVAYOLLARI VE KURUMLAR UYARILDI

Yetkililer fırtınaya karşı havayollarını, NASA’yı, ABD Federal Havacılık İdaresi’ni (FAA), Acil Durum Yönetim Ajansı’nı (FEMA) ve enerji altyapısı kuruluşlarını bilgilendirdi.

Artan radyasyon riskleri sırasında, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar daha iyi korunan bölümlere geçebiliyor. Bunun daha önce Mayıs 2024’te yaşanan jeomanyetik fırtına sırasında da uygulandığı hatırlatıldı.

UYDULAR VE GPS İÇİN RİSK

Yükselen radyasyon seviyeleri, iletişim ve navigasyon için kullanılan uydular üzerinde de risk oluşturabiliyor. Mayıs 2024’teki jeomanyetik fırtına sırasında, GPS’e dayalı hassas tarım yapan bazı kullanıcıların kısa süreli sorunlar yaşadığı bildirilmişti. Buna karşın uzmanlar, bu kez de genel kamuoyunu etkileyecek yaygın teknoloji kesintilerinin beklenmediğini ifade ediyor.

Güneş radyasyon fırtınaları, yüksek hızlı yüklü parçacıkların Dünya’ya ulaşmasıyla oluşurken, jeomanyetik fırtınalar daha yavaş ilerleyen koronal kütle atımları sonucu meydana geliyor.

ALIŞILMADIK BÖLGELERDE AURORA OLUŞABİLİR

Uzmanlara göre, artan güneş aktivitesi nedeniyle kuzey ışıkları ABD’nin kuzey yarısının büyük bölümünde, hatta Alabama ve Kuzey Kaliforniya’ya kadar uzanan bölgelerde gözlemlenebilir.

Uzmanlar, auroraların çıplak gözle net görülmese bile cep telefonu kameraları gibi sensörler tarafından yakalanabileceğini belirtiyor.