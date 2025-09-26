Dünya'yı Ay zenginleştirebilir: Büyük platin rezervleri olabilir

Bilim insanları, değerli metaller için bir sonraki hedefin asteroitler değil, doğrudan Ay olabileceğini açıkladı. Yeni çalışmalara göre, on binlerce krater platin grubu metaller ve suyun izlerini barındırabilir.

Bağımsız gökbilimci Jayanth Chennamangalam liderliğindeki araştırmada, 6 bin 500’e kadar kraterin platin, paladyum ve rodyum gibi endüstri ve tıp için kritik öneme sahip metaller içerebileceği öngörülüyor.

Sciencealert'ta yer alan habere göre, araştırmada, yaklaşık 3 bin 400 kraterde suyun hidratlı mineraller şeklinde bulunma ihtimali de vurgulanıyor. Bu kaynak, gelecekte Ay’da kurulacak üslerde insanlı görevler için hayati öneme sahip olabilir.

Araştırmacılar, asteroitlerin değerli metaller açısından zengin olmasına rağmen, erişim ve madencilik açısından zorluklar içerdiğini, buna karşılık Ay’ın Dünya yörüngesinde sabit bir konumda bulunmasının ve kraterlerin görece daha ulaşılabilir olmasının avantaj sağladığını belirtiyor. Özellikle 19 kilometreden büyük, merkezinde tepe yapısı olan kraterler, metal yoğunluğu açısından en umut verici bölgeler olarak öne çıkıyor.

Uzay madenciliği çalışmalarında, maliyetli iniş araçları yerine yörüngeden uzaktan algılama teknikleriyle hedef kraterlerin belirlenmesi öneriliyor. Ayrıca Ay’daki su kaynakları, astronotların kullanımına sunularak Dünya’dan su taşıma gerekliliğini azaltabilir.

