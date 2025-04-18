Dünyayı sarsacak iddia: "Zamanı ve mekanı manipüle edebiliyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden bir yetkili, hükümetin zamanı kelimenin tam anlamıyla büken fütüristik teknolojilere sahip olduğunu açıkladı



Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi Direktörü Michael Kratsios, ABD'nin şu anda "zamanı ve mekanı manipüle etme ve mesafeleri yok etme" yeteneğine sahip olduğunu açıkladı.

ZAMANI VE MEKANI BÜKMEK



Kratsios konuşmasının sonunda, Amerikalıların yakında "yeni teknolojiler üretme, zamanı ve mekanı bükecek bilimsel keşiflere kendilerini adama" seçeneğine sahip olacaklarını söyledi.



Fazla ayrıntı verilmese bile bu açıklamaların yapay zeka ve kuantum hesaplamadaki son gelişmelere abartılı bir gönderme olabileceği düşünülüyor.

BİLİNEN BİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLMEDİ



Şu anda, zamanı ve mekanı tam anlamıyla manipüle edebilen veya mesafeyi önemsiz hale getirebilen, bilinen bir teknoloji bulunmuyor.



Trump, özellikle uzay ve teknoloji söz konusu olduğunda, dünyayı sarsacak yeniliklere odaklanmaktan çekinmiyor. ABD Başkanı, 2019'daki ilk döneminde, "ulusun uzaydaki çıkarlarını güvence altına almak" misyonuyla ABD Uzay Kuvvetleri adında yeni bir askeri birim kurdu.

TRUMP'IN GİZLİ SİLAHI NE?



Ancak ABD'nin zaten zamanı ve mekanı manipüle etme yeteneğine sahip olduğu yönündeki yorumlar, internetteki hükümet komplo teorilerini alevlendirdi.



Bir sosyal medya kullanıcısı, Trump'ın 9 Nisan'da yaptığı gizemli bir açıklamaya atıfta bulunarak, "Trump'ın bahsettiği ABD'nin gizli silahı bu mu?" diye sordu.



Trump, "Kimsenin ne olduğunu bilmediği bir silahımız var. Ve bu dünyadaki en güçlü silah, hatta ona yakın olan herkesten daha güçlü." iddiasında bulunmuştu.