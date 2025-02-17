Duolingo'nun baykuşu Duo öldü mü, neden öldü?

İnternetin en sevilen gayri ciddi maskotu Duo, eski adıyla Duolingo Baykuşu, hayatını kaybetti. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, baykuşun veda etmesinin uygulamanın kimliğinde önemli bir değişikliğe işaret ettiği belirtilirken, kullanıcıların Duolingo’yu eskisinden farklı bir deneyimle kullanmaya devam edecekleri vurgulandı. Şirket, X’teki profil fotoğrafını, gözleri çarpı işaretiyle kapatılmış ve dili dışarı sarkmış bir baykuş görseliyle güncelledi. Bu gelişmenin ardından platformun yeni bir maskot getirip getirmeyeceği ya da nasıl bir değişim sürecine gireceği merak konusu oldu.

DUO NEDEN ÖLDÜ?



Gönderide, yetkililerin konuyu araştırdığına dair bir "şaka" da yer alıyor. Gönderi şöyle devam ediyor:



"Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen bir sonraki dersinizi yapmanızı beklerken öldü, ancak nereden bilebiliriz. Çok fazla düşmanı olduğundan haberdarız, ancak rica ederiz ondan neden nefret ettiğinizi yorumlarda yazmayın. Eğer paylaşmadan duramayacaksanız, lütfen kredi kartı numaranızı da paylaşın ki, onun hatırasına sizi Duolingo Max'e kaydedelim."



Duolingo maskotu, özellikle eğlenceli hatırlatma mesajları ve beklenmedik mizahi yaklaşımıyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Kullanıcılar, baykuşun öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirdiğini, bazen ise unutulan dersler için tatlı bir baskı unsuru olduğunu dile getiriyordu. Maskotun kaybı üzerine sosyal medyada birçok kişi, onun anısına mesajlar paylaşarak duygularını ifade etti.