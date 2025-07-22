Düşen uçağın yeri akıllı saat sayesinde bulundu

ABD’nin Montana eyaletinde üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, düşen uçağın yerinin yolculardan birine ait akıllı saat sayesinde belirlendiği açıkladı.



Şerif bürosu, Tennessee’den 60 yaşındaki Rodney Conover, 23 yaşındaki Madison Conover ve Utah’tan 55 yaşındaki Kurt Enoch Robey’in Perşembe gecesi West Yellowstone Havalimanı’ndan kalkış yapan küçük bir uçakta bulunduğunu belirtti. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçakla bağlantı kesildi ve ABD Ulaştırma Bakanlığı, yerel yetkilileri bilgilendirdi.



Cuma öğleden sonra arama kurtarma ekipleri, yolculardan birinin akıllı saatinden alınan konum verileriyle harekete geçti. İki keşif uçağı kazanın yerini tespit etti, ancak yoğun ormanlık alana ulaşmak için yer ekipleri bölgeye yürüyerek girmek zorunda kaldı.



Şerif ofisi, ekiplerin düşen uçağın enkazına ulaştığını ve üç yolcunun da olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Cenazeler helikopterle bölgeden alınıp Gallatin İlçe Adli Tabip Ofisi’ne teslim edildi.



Kazaya karışan uçağın Piper Cherokee tipi küçük, tek motorlu bir model olduğu belirtildi. Uçakta iki mürettebat ve bir yolcu bulunuyordu. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kazanın yaşandığı bölgede son günlerde rüzgar hızının saatte 20 mili aştığı, geceleri sıcaklığın düştüğü ve gündüz saatlerinde 20 derecenin üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.



Gallatin İlçe Şerifi Dan Springer, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı iletti.

