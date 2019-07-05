Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Madde Fiyatları veri tabanına göre, Ağustos 2017 itibari ile Türkiye için ortalama bir akıllı telefon fiyatı 1651 liraydı.



Ağustos 2018’e geldiğimizde ise bu fiyat 2 bin 255 TL oldu. Piyasadaki her 10 telefonun 8’inin yurtdışından geldiği ülkemizde akıllı telefonların fiyatlarındaki artışın en önemli nedeni artan dolar ve euro kuru.



Görünen o ki 2019 yılı rakamları da 2018'i geride bırakacak. Haliyle kullanıcılar bütçe dostu düşük fiyatlı telefonlara yönelmiş durumda.



Bu trendin son örneği olan geniş açılı 13 MP kamerası, çift SIM desteği ve yüz ile kilit açma özelliğiyle öne çıkan HONOR 8S, Türkiye'de 1399 TL fiyat etiketi ile ön siparişe çıktı.



Peki bütçe dostu fiyatı ile dikkat çeken Honur 8S piyasadaki daha pahalı rakiplerinin sunduklarını kullanıcılarına sunabiliyor mu?

5,71 inç büyüklüğünde damla çentikli FullView ekranı, çift SIM kart desteği, yüz ile kilit açma teknolojisi ile gelen Honor 8S, Türkiye'de 1399 TL’den ön siparişe açıldı.

HONOR 8S’İN ARTILARI NELER?



3 bin mAh’ın biraz üzerinde batarya değerine sahip olan telefon kullanıcıların günlük ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak seviyede.

EMUI kullanıcı ara yüzünün sunduğu akıllı güç tasarruf özelliği sayesinde telefon yoğun kullanımda bile tam günü rahatlıkla çıkarıyor.



32 GB’lık depolama alanı günümüz koşulları için yetersiz görünse de Honor 8S’in depolama alanını microSD yuvasıyla 512 GB'a kadar artırabilme imkanı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar düzeyde.



Android Pie ile gelen Honor 8S’in en büyük artısı ise Çift SIM desteği sunması. Bir dönem amiral gemisi modellerde gördüğümüz yüz ile kilit açma teknolojisi de HOnor (S’in artısı olarak göze çarpıyor.



5 MP selfie kamerası ve 13 MP’lik arka kameraya ev sahipliği yapan Honor 8S, fotoğraf ve video performansında bekleneni karşılıyor. Geniş diyafram ise düşük ışıkta daha kaliteli sonuçlar alınmasını sağlıyor.

19:9 FullView ekran, HONOR 8S’nin ekran-gövde oranını yüzde 84,6 seviyesinde.

HONOR 8S’İN EKSİLERİ NELER?



Gelelim Honor 8S’in eksilerine. Cihaz micro-USB desteği sunmuyor. 5,71 inç büyüklüğünde damla çentikli FullView ekrana ev sahipliği yapan cihaz 720 x 1520 piksel ekran çözünürlüğü ile üst seviye bir ekran kalitesi sunmasa da fiyat performans açısından Honor 8S’in sınıfı geçtiğini söyleyebiliriz.

Şirket Honor 8S için tercihini 2 GB RAM’den yana kullanmış. Bu kullanıcı açısından büyük bir eksikliğe yol açmasa da özellikle yoğun kullanımda istenilen performansın bir miktar gerisinde kalınmasına neden olabiliyor.



1399 TL’lik fiyatı düşünüldüğünde Honor 8’in fiyat performans açısından fiyatının üzerinde bir performans sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Neredeyse 8 bin TL bandından başlayan amiral gemisi telefonlar ile kolay kolay boy ölçüşemese de Honor 8S’in amiral gemisi modellerinin bir seviye altındaki cihazların sunduğu kullanımı sunduğunu söyleyebiliriz.