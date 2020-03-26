Düşük maliyetli ve hızlı sonuç veren corona virüs test kiti geliştirildi

İlk olarak 2109’un son günlerinde görülen corona virüs salgını (COVID-19) nedeniyle dünya genelinde 21 binden fazla insan hayatını kaybetti.



Yaklaşık 500 bin kişiye bulaşan virüse karşı mücadele dünyanın dört bir yanında sürüyor. Bilim insanları bir yandan aşı geliştirmek için mücadele verirlen bir yandan da virüs testinin daha efektif ve hızlı yapılması için yollar arıyor.



TechCrunch’ta yer alan habere göre, İngiltere’de görev alan bir grup bilim insanı düşük maliyetli ve hızlı sonuç veren bir corona virüs test kiti geliştirdi.



Daha önce Filipinlerde tavuklarda görülen viral salgınları tespit etmek için kullanılan sistemi günümüz koşulları için yeniden uyarlayan ekip ilk testlerin olumlu sonuç verdiğini duyurdu.



Brunel, Lanceaster ve Surrey üniversitelerinde görev alan bilin insanları tarafından geliştirilen cihazın maliyetinin 5 dolar olacağı belirtiliyor.



Henüz resmi makamlar tarafından onaylanmayan cihazın gerekli onayları alması durumunda seri üretime geçebileceği belirtiliyor.

