Dyson 10 günde solunum cihazı tasarladı

Corona virüs (COVID-19) salgını ile mücadelede en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında solunum cihazı geliyor.

Zira uzmanlar özellikle İtalya gibi salgının hızla yayıldığı yerlerde cihazların sayısının yetersiz kaldığını belirtiyor.



İngiltere merkezli Dyson firması bu ihtiyaca cevap verebilmek adına 10 günde kendi solunum cihazını geliştirdi.



CNN International’da yer alan habere göre, İngiliz hükümeti şirket tarafından kısa sürede tasarlanan bu cihazlardan 10 bin adet sipariş etti.



İngiliz milyarder James Dyson tarafından kurulan firmanın tasarladığı cihazı diğer örneklerinden ayıran yanı ise pille çalışması.



Cihaz bu özelliği sayesinde saha hastaneleri ve hastalar taşınırken de dahil olmak üzere farklı ortamlarda kullanılmaya müsait.



Yaklaşık 10 milyar dolar kişisel serveri bulunan James Dyson şirketi tarafından üretilen 5 bin adet solunum cihazını da salgın ile mücadele eden uluslararası yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıkladı.

Şirket en kısa sürede 10 bini İngiltere, 5 bini uluslararası yardım kuruluşlarına verilmek üzere15 bin solunum cihazını üretmeye başlamış durumda.