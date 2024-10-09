"E-Ticaretin Milli Takımı Hepsiburada" TEKNOFEST 2024'te yerini aldı

E-ticaret alanında yapay zekâ temelli teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektördeki öncülüğünü koruyan Türkiye’nin en büyük yerli e-ticaret markası Hepsiburada, TEKNOFEST’te yerini aldı.

2000 yılında Türkiye’yi e-ticaret ile tanıştıran ve çeyrek asırdır yeniliklerin öncüsü olan Hepsiburada, "E-ticaretin Milli Takımı" olarak teknolojinin geleceğini şekillendiren çalışmalarıyla TEKNOFEST 2024’te ziyaretçileriyle buluşarak, e-ticaret sektöründe yapay zekânın gücünü ve bu alanda sunduğu inovatif çözümleri tanıtacak.

Ziyaretçiler, Hepsiburada standında kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan yapay zeka temelli dört farklı uygulamayı ve yeni nesil teknolojik ürünleri deneme şansına sahip olacak.



Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirirken, Türkiye’nin en büyük yerli e-ticaret oyuncusu olarak yapay zekâ teknolojilerini müşterilerinin hayatına entegre ettiklerini vurguladı.

Nilhan Onal Gökçetekin, "Geliştirdiğimiz yapay zekâ tabanlı ürünler ve hizmetler ile alışveriş deneyimini daha kişisel, pürüzsüz ve akıllı hale getiriyoruz. Müşteri odaklı hizmet anlayışımızı yapay zekânın gücüyle birleştirerek, her boyuttan işletmenin, özellikle de kadın girişimcilerin dijitalleşme süreçlerine öncülük ediyoruz. Ayrıca, Hepsiburada olarak, dünyada hızla yayılan yapay zekâ trendini Türkiye’ye taşırken, tüketici elektroniği, bilgisayar ve mobil gibi kategorilerde sektördeki liderliğimizi sürdürüyoruz. TEKNOFEST alanında sergilediğimiz yapay zekâ tabanlı, hayatı kolaylaştıran en son teknoloji ürünlerimizle de hedefimiz Türk tüketicisinin en iyi teknolojilere erişimini en iyi fırsatlarla birlikte sağlamak” dedi.