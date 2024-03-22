EA FC 25'in özellikleri sızdırıldı: Yapay zeka taktik yapacak

Oyunseverler, EA FC 25'in nasıl olacağını ve ne zaman çıkacağını merak ediyordu.

EA FC 25'in kariyer modu, profesyonel kulüpler ve Volta modu dahil olmak üzere oyunun birçok alanını etkileyecek bir yapay zeka revizyonuna sahip olacağı öne sürüldü.

İşte yapay zeka ile birlikte EA FC 25'e gelmesi beklenen yenilikler;

Yapay zeka oyuncuları her zamankinden daha akıllı olacak ve farklı maç senaryolarına göre uyum sağlayacak.

Yapay zeka geçmiş olayları hatırlayacak ve savunma taktiklerini ayarlayacak.

Pro Club yapay zekası gelişecek.

Birçok taraftar birden fazla modda savunma yapma konusunda yapay zekanın yetersizliğinden şikayetçiydi. Ancak kaynaklar, EAFC'nin Pro Club modundaki bilgisayar oyuncularının büyük ölçüde gelişeceğini doğruladı.

HÜCUMLARI OKUYUP SAVUNMA TAKTİĞİ YAPACAK



Yapay zeka artık karşı hücumlardan gelen tehlikeyi okuyacak ve duruma ve geçmiş olaylara bağlı olarak savunma taktiklerini ayarlayacak.



EAFC 24'te, yapay zekalı takımlar kariyer modunda farklı davranıyor ve oyuncunun bir sonraki hamlesini oldukça iyi tahmin ediyor.

Ancak Pro Clubs'ta hücum oyuncularından kaçarak onların kaleye koşmasına izin veriyor.

Önceki oyunlarda yapay zeka oyuncularının tutarsız davranışları göz önüne alındığında, EA Sports'un oyunun bu alanını geliştirmek için daha fazla çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz.

