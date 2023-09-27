EA Sports, FC 24 hariç tüm seriyi dijital mağazalardan kaldırdı

EA Sports FC 24 yani eski adıyla FIFA 24'e sayılı günler kala çok ciddi bir gelişme yaşandı.

Futbolseverler tarafından sevilerek oynanan oyun FIFA lisansını kaybetmişti. Böylelike yeni çıkacak olan oyunun EA Sports FC 24 olarak çıkış yapacağı duyurulmuştu.

FIFA 23'TEN İTİBAREN MAĞAZALARDAN KALDIRILDI

EA Sports lisans hakkını kaybettiği için FIFA 23'ten itibaren tüm dijital mağazalardan kaldırarak satın alınamaz hale getirdi.

FIFA markasını taşıyan son oyun ve FIFA 19, 20, 21 ve 22 dahil olmak üzere FIFA serisinin önceki oyunları Steam, PlayStation Store, Microsoft Store ve Nintendo eShop'tan kaldırıldı.

EA PLAY VE XBOX GAME PASS'TE HALA MEVCUT

FIFA 23 VE FIFA 22'nin EA Play ve Xbox Game Pass üzerinden hala erişilebilir olduğu görüldü.



FIFA oyunlarını halihazırda satın almış olan oyuncuların, serinin son altı oyununun sunucuları hala çalışır durumda olduğu için bu oyunları sorunsuz bir şekilde oynayabilecekleri belirtildi.

Yeniden markalanan serinin ilk oyunu olan EA Sports FC 24, Ultimate Edition sahipleri tarafından oynanabilir durumda ve oyunun genel çıkış tarihi 29 Eylül 2023 olarak belirlendi.

