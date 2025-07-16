EA Sports FC 26’dan Türk oyunculara sürpriz: Türkçe spiker de olacak

Futbol oyunları dünyasında her yıl büyük bir heyecanla beklenen EA Sports FC serisinin yeni oyunu FC 26 için geri sayım resmen başladı. Merakla beklenen ilk tanıtım fragmanı EA Sports FC’nin resmi YouTube kanalında paylaşıldı. Fragman, yeni oynanış mekanikleri, geliştirilmiş grafikler ve modlara dair dikkat çekici detaylar sunarak sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.



Serinin yeni oyunu, Ultimate Edition sahiplerine 19 Eylül 2025 tarihinde erken erişime açılacak. Standart Sürüm kullanıcıları ise FC 26’ya 26 Eylül’de kavuşacak. Oyun; PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC’de tam sürüm olarak çıkarken, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch kullanıcıları için daha sadeleştirilmiş bir versiyon sunulacak.

TÜRKÇE SESLENDİRME DESTEĞİ

Türk futbolseverler için bu yılın en büyük yeniliği ise Türkçe seslendirme desteği oldu. EA Sports, FC 26’da ilk kez Türkçe maç anlatımı sunacağını resmen açıkladı. Bu gelişme, Türkiye’deki oyuncular arasında büyük heyecan yarattı.



Oyunun fiyatlandırması da belli oldu. FC 26’nın Ultimate Edition sürümü 3.999 TL’den ön siparişe açıldı. Standart sürümün fiyatı ise henüz netleşmiş değil ancak benzer bir aralıkta olması bekleniyor.



Geliştirici ekip bu yıl, daha kapsamlı bir kariyer modu, yenilenmiş maç sunumları ve geliştirilmiş yapay zekâ gibi birçok yeni özellikle oyunu daha gerçekçi ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.