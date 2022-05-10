EA Sports FIFA ortaklığı sona erdi: EA Sports FC 2023'te geliyor

EA Sports, FIFA ile 20 yıllık video oyunu ortaklığını sona erdirdiğini duyurdu. Şirket, 300'den fazla küresel futbol ortağıyla işbirliği içinde etkileşimli bir oyun biçimi olan EA Sports FC'yi 2023'te piyasaya sürmeyi planlıyor.

Haberler - ntv.com.tr 10.05.2022 - 22:43

EA Sports FIFA ortaklığı sona erdi: EA Sports FC 2023'te geliyor

EA Sports yaptığı açıklamada, FIFA ile 20 yıllık video oyun ortaklığını resmen sona erdirdiğini duyurdu.

Karar, FIFA yetkililerinin şirketten lisans hakları için 1 milyar dolar talep etmesiyle aylarca süren gergin müzakerelerin ardından geldi. 20 yıllık ortaklık, bu yıl Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra sona erecek.

Video oyunu devi, futbol dünyasında 300'den fazla ortakla işbirliği içinde etkileşimli bir oyun türü olan EA Sports FC'yi 2023'te piyasaya sürmeyi planlıyor.

EA FC'de oyunculara gerçek hayattaki maçları izleme, Fortnite benzeri oyun içi etkinlikleri deneyimleme ve kullanıcılara daha geniş bir markalı oyun içi ürün yelpazesi sunma olanağının olacağı belirtiliyor. Ancak Dünya Kupası gibi büyük FIFA etkinlikleri oyuna dahil edilmeyecek.

EA Sports hisseleri, haberlerin ardından öğleden sonra yaklaşık yüzde 3 düştü.

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