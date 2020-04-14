eBay’in yeni CEO’su 6 ay sonra belli oldu

Eylül ayından beri CEO koltuğu boş kalan online alışveriş platformu eBay sonunda şirketin başına geçecek ismi belirledi.



Techcrunch’ta yer alan habere göre ABD merkezli perakende devi Wallmart’ın COO’su Jamie lannone eBay’ın yeni CEO’su oldu.



Şirketten yapılan açılamada yeni CEO’nun görevine 27 Nisan itibari ile başlıyacağı bilgisinin altı çizildi.



eBay’in CEO’su Devin Wenig geçtiğimiz yılın Eylül ayında görevinden ayrıldığını duyurmuş bu tarihten günümüze bu koltuk boş kalmıştı.



Bugün yapılan açıklama ile 6 aydır boş olan CEO’luk koltuğunun yeni sahibi belli olmuş oldu.

