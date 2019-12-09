EBRD'den oBilet’e 4 milyon dolar yatırım

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk seyahat uygulaması oBilet’e 4 milyon dolarlık (Bugünkü kur ile yaklaşık 23.15 milyon TL) yatırım yaptı.

Yatırım, Avrupalı teknoloji girişimcilerine odaklanan risk sermayesi yatırımcısı Earlybird Capital ile birlikte yapılan turun bir parçası olarak gerçekleşti.

Bu yatırım sonrası oBilet’in son bir yılda aldığı yatırım miktarı 10 milyon dolar (57.8 milyon TL) oldu.

Mobil ve masaüstü cihazlarda bulunan oBilet uygulaması, kullanıcılara otobüs bileti alırken firmaları kıyaslayabilmeye, seyahatleri için koltuklarını seçebilmelerine ve seyahatlerini çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak sağlıyor.

Yatırım, EBRD'nin yatırım yaptığı birçok ülkede devam etmekte olan ve bankanın risk sermayesine daha fazla erişimin teşvik edilmesini amaçlayan Risk Sermayesi Yatırım Programı’nın bir parçası olarak gerçekleşti.



EBRD, 2009’dan bu yana büyük çoğunluğu özel sektörde olmak üzere Türkiye ekonomisinin çeşitli alanlarına 11,5 milyar Euro yatırım yaptı.

Ali Yılmaz ve Yiğit Gürocak tarafından kurulan oBilet, Aslanoba Capital ve Earlybird Venture Capital şirketleri tarafından yatırım alarak, grup şirketleri bünyesine katıldı.

