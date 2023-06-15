Ed Sheeran'ın şarkısını çalan hacker'a 100 bin sterlin ceza

Adrian Kwiatkowski, İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın henüz yayımlamadığı şarkısını ve rapçi Lil Uzi Vert'in 12 şarkısını kripto para birimi karşılığında sattığını itiraf etti. Kwiatkowski, 3 ay içerisinde 100 bin sterlin cezayı ödemezse 18 ay hapis cezasına çarptırılacak.

Ed Sheeran'ın şarkısını çalan hacker'a 100 bin sterlin ceza

İngiltere'nin Ipswich şehrinde yaşayan 23 yaşındaki adrian Kwiatkowski, 'ın müziğini ve rapçi Lil Uzi Vert'in 12 şarkısını karşılığında sattı.

Geçtiğimiz yıl telif hakkı ihlali ve suç teşkil eden içeriklere sahip olmak da dahil olmak üzere 19 suçlamayı kabul eden Kwiatkowski, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca BBC'nin haberine göre, Kwiatkowski'nin ödemesi gereken paranın yarısını Bitcoin hesabında tuttuğu belirtildi.

Genç hackerın polisle yaptığı görüşmede müzisyenlerin bulut tabanlı hesapları hacklediğini ve şarkıları çevrim içi sattığını itiraf etti.

Duruşma sırasında Ipswich Crown Mahkemesi, sanığın bilgisayarı kontrol edildiğinde, Sheeran ve Vert'in şarkıları da dahil olmak üzere 565 ses dosyasını ele geçirdi.

Kwiatkowski 3 ay içinde ödeme yapmadığı takdirde 18 ay hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...