EFS Elektronik, 12 yılda 720 bin e-atığı geri dönüştürdü

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmaya göre kullanım ömrü sona eren bilgisayar, televizyon, telefon, beyaz eşya gibi elektronik atıklar, tüm küresel atıkların %20’sini oluşturuyor. Bunun yanı sıra e-atıklar hem çevreye hem de insan sağlığına zarar veriyor. Ancak sanayileşme, dijitalleşmenin yaygınlaşması ve nüfus artışı ise e-atıkların her geçen gün çoğalmasına yol açıyor ve geri dönüştürülmesini zorlaştırıyor.

Açıklanan veriler, dünya genelinde e-atıkların 5’te birinin geri dönüştürüldüğünü ve yalnızca 2022’de bile yaklaşık 348 milyon metrik ton atığın yenilenemediğini ortaya koyuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı yerli girişim EFS Elektronik ise çöpe atılan elektronik ürünleri dönüştürerek e-atıkların zararlarını en aza indiriyor ve bu kapsamda yaptığı işbirlikleriyle de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.



Kurşun, civa ve kadmiyum içeren elektronik cihazların, geri dönüştürülmediği sürece hem insan sağlığında hem de doğada kalıcı hasarlara yol açtığını belirten EFS Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Altınbaşak, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Günlük hayatının parçası haline gelen elektronik cihazların kullanım ömrü dolduğunda çöpe atılması, su, toprak ve hava yoluyla canlıların yaşam alanlarına karışmasına ve zarar vermesine neden oluyor. Yüksek düzeyde kirletici madde içeren bu cihazlar, iklim değişikliğini de tetikleyerek dünyayı bir çıkmaza sürüklüyor. Global çapta kriz boyutuna ulaşan bu soruna son vermek için, döngüsel ekonominin ilkelerinden beslenmek gerekiyor. Ülkemizde elektronik atık geri dönüşümüne büyük yatırımlar yapan ve Sıfır Atık belgesine sahip ilk ve tek şirket olarak sürdürülebilir bir yaşam inşa etmek için e-atıkları geri dönüştürüyoruz. Bununla da sınırlı kalmıyor, çalışmalarımızla hem tüketicilere uygun fiyatlı ürünleri birinci kalitede sunuyoruz, hem de yenilenmiş elektronik ürün sektörüne katkıda bulunuyoruz.”



12 YILDA 720 BİN ÜRÜNÜ YENİLEDİLER



EFS Elektronik’in temellerini 1998’de beyaz eşya ve tüketici elektroniği sektöründe online satış yaparak attıklarını söyleyen Serkan Altınbaşak, “Serüvenimize 2010’dan bu yana doğanın ve ekolojik sistemin korunmasına katkıda bulunmak için yenilenmiş elektronik eşya girişimimizle devam ediyoruz. Bu kapsamda 2017’de de AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) belgesi aldık. Şimdi İstanbul’un birçok noktasında yer alan tesislerimizde yenilediğimiz ve onardığımız ürünleri kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. İstanbul Çamlıca ve Taşdelen’de bulunan satış mağazalarımızda çalışan uzman ekiplerimiz, müşterimiz için en uygun ürünleri belirleyerek ihtiyaçlarını gidermelerine yardım ediyor. Gerek üretim gerekse satış aşamalarında benimsediğimiz kusursuz müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik ilkelerimizi satış dışı süreçlere de entegre ettik. Yaptığımız anlaşmalarla 12 yılda 720 bin adet ürünü yeniledik ve geri dönüşüme 50 milyon dolar değerinde katkıda bulunduk” dedi.



İŞBİRLİKLERİYLE FAALİYET ALANLARINI BÜYÜTÜYORLAR



Elektronik ürün yenileme ve satma operasyonlarında işbirliklerinin hem maddi hem de manevi olarak önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Serkan Altınbaşak, “Beyaz eşya ve elektronik ürün atıkları yalnızca tüketiciler değil, markalar tarafından da oluşturuluyor. Öte yandan tüketiciler e-atıkların dönüştürülmesi konusunda sınırlı seviyede yardım edebiliyor. Bu noktada iş dünyasına büyük bir sorumluluk düşüyor. EFS Elektronik olarak biz de daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya yaratabileceğimize inanıyor ve bu doğrultudaki çalışmalarımızı işbirlikleriyle destekliyoruz. Yereldeki yenilenmiş elektronik ürün pazarındaki lider konumumuzla Samsung, DeLonghi, Rowenta, Braun, Kenwood ve WMF gibi markalarla gerçekleştirdiğimiz işbirliklerine her yıl yenisini ekleyerek ülkemizdeki geri dönüşüm ve yenilenmiş elektronik ürün sektörüne dair farkındalığı artıyoruz” ifadelerini kullandı.



Serkan Altınbaşak

50 BİNE YAKIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OUTLET ÜRÜNÜ SATIŞA SUNACAK



İşbirlikleriyle birlikte gelecek dönemde yıllık dönüştürdükleri ürün sayısını 60 binden 100 bine çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen EFS Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Altınbaşak, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Son olarak geçtiğimiz günlerde ev aletleri üreticisi Tefal Group SEB’i bünyemize kattık. Anlaşma kapsamında 50 bine yakın geri dönüştürülmüş outlet ürünü büyük kampanyalar düzenleyerek müşterilerimize sunacağız. Bu işbirliğiyle hem son kullanıcıya fiyat avantajı sağladığımız, hem de doğayı daha fazla koruyabildiğimiz için mutluyuz. Elektronik eşyaların çevresel etkilerine en aza indirmek, daha sağlıklı bir dünya yaratmak için faaliyetlerimizi artıracağız ve globaldeki pazarlarda da lider olarak konumlanacağız.”