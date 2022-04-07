Efsane oyun Max Payne'nin Remake'i geliyor

2000'li yıllara damgasını vurmuş ve bir nesil arasında efsane olarak anılan Max Payne oyununun remake'i geliyor.



Oyun şirketi Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser tarafından yapılan açıklamaya göre Max Payne 1 ve 2 birleştirilerek tek oyun olarak yeniden yapılacak.



Oyunun yaratıcısı Remedy şirketinin yürüteceği projenin şu anda konsept geliştirme aşamasında olduğu ifade edildi.



Houser, "Yıllar içerisinde Remedy ekibi inanılmaz bir hayran içeriği oluşturdu. Bu yeni versiyon için sabırsızlanıyoruz" dedi.



Oyunun ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Rockstar Games Max Payne 1 ve 2'nin yeniden yapılması için gereken bütçeyi sağlayacak.



Remedy Games geçen yıl da Alan Wake'in remastered versiyonunu yayınlamıştı.



Max Payne'nin yeni uyarlaması PC, PlayStation 5 ve XBox için üretilecek.

MAX PAYNE OYUNU

Max Payne ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürülmüş üçüncü şahıs bir nişancı oyunudur. Oyunun geliştiricisi Finlandiyalı Remedy Entertainment üreticisi ise 3D Realms'di. Tek oyunculu bu oyun 2000'li yıllarda bir kült haline geldi.

Oyun çıktıktan sonraki 5 yılda dünya genelinde 1.6 milyon adet sattı.