Efsane tekrar gündemde: İki “kıyamet balığı” birden sahile vurdu

ABD’li iki turist, Meksika’da tatil yaparken nadir görülen bir deniz canlısıyla karşılaştı. Halk arasında “kıyamet balığı” olarak bilinen iki dev kürek balığının sahile vurması, bölgedekileri hem şaşırttı hem de eski bir efsaneyi yeniden gündeme getirdi.

Teksas’ın Prosper kentinde yaşayan Monica Pittenger ve kız kardeşi Katie, Cabo San Lucas sahilinde dinlenirken sığ sularda parlayan tuhaf bir şey fark etti. Yaklaştıklarında bunun yaklaşık 9 metre uzunluğunda iki dev kürek balığı olduğunu gördüler.

Derin okyanusta yaşayan bu nadir tür, Japon folklorunda “deniz yılanı” veya “kıyamet balığı” olarak anılıyor. Efsanelere göre bu balıkların sahile vurması, büyük depremler veya tsunamiler gibi yaklaşan felaketlerin habercisi sayılıyor.

DERİN OKYANUSUN GİZEMLİ CANLISI

Kürek balıkları normalde okyanusun 900 metreden daha derin, “alacakaranlık bölge” olarak adlandırılan katmanlarında yaşıyor. Bu nedenle insanların onları görmesi son derece nadir.

2018 yılında Southern California Academy of Sciences tarafından yayımlanan bir araştırma, son yüzyılda Kaliforniya kıyılarında yalnızca 19 kürek balığı görülmesi ya da karaya vurması kaydedildiğini ortaya koymuştu.

SAHİLDE ŞAŞKINLIK

Pittenger’ın kaydettiği görüntülerde, sahile vurmuş iki dev balığın gümüş renkli, şerit şeklindeki vücutlarıyla kum üzerinde kıvrıldığı görülüyor. Sırtlarında dalgalı kırmızı bir yüzgeç bulunan balıklar, yeniden derin sulara ulaşmak için çırpınıyordu.

Daily Mail’e konuşan Pittenger, o anları şöyle anlattı:

“Bir bilim kurgu filminden çıkmış gibiydi. Hayatımda böyle bir şey görmemiştim.”

Balıkların acı çektiğini gören Katie Pittenger, telefonunu ve eşyalarını kardeşine vererek hemen suya girdi. Çevredeki diğer tatilciler de yardım ederek önce birini, ardından diğerini dikkatlice denize geri itti. İki dev balık kısa süre sonra yüzerek gözden kayboldu.

EFSANELER YENİDEN GÜNDEMDE

“Kıyamet balığı” efsanesi en az 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Modern dönemde de bazı olaylarla ilişkilendirildi.

Örneğin, 2011 Tōhoku Depremi ve Tsunamisi öncesinde Japonya kıyılarında yaklaşık iki düzine kürek balığının karaya vurduğu rapor edilmişti. 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Benzer şekilde 2017’de Filipinler’deki bir depremden önce ve son yıllarda Tazmanya, Hindistan ve Kaliforniya kıyılarında da kürek balığı görüldüğü bildirilmişti.

“MİLYARDA BİR İHTİMAL”

Yaklaşık 11 metreye kadar büyüyebilen ve 270 kilograma ulaşabilen kürek balıkları dünyanın en uzun kemikli balıkları arasında yer alıyor.

Monica Pittenger, yaşadıkları deneyimi şöyle özetledi:

“Ne kadar nadir olduğunu öğrenince gerçekten inanılmaz geldi. Araştırdığımıza göre aynı anda iki tane görmek milyarda bir ihtimal gibi.”

Bilim insanlarına göre kürek balıkları genellikle hasta, yaralı veya ölmek üzere olduklarında kıyıya yaklaşıyor. Ancak bu olayda iki balığın da yaralı görünmemesi, neden sahile vurdukları konusunda yeni bir gizem yaratmış durumda.