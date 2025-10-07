Ekim ayında görsel şölen: İki ayrı göktaşı yağmuru izlenebilecek

Drakonidler, 6–10 Ekim tarihleri arasında en iyi şekilde Kuzey Yarımküre’den izlenebilecek. Doruk noktası ise 8 Ekim saat 22.00’de (TSİ) gerçekleşecek. Göktaşları, Ejderha (Draco) takımyıldızının başı civarından geçiyor ve özellikle gece yarısından önce net şekilde görülebiliyor.



Her ne kadar bu yıl parlak dolunay evresine yakın Ay gözlem koşullarını zorlaştırsa da, geçmişte tek bir saatte yüzlerce meteorun görüldüğü olağanüstü yıllar da yaşanmıştı. Uzmanlar, şehir ışıklarından uzakta ve Ay ışığından korunarak izleme yapılmasını öneriyor.

20 METEOR İZ BIRAKACAK

Ayın ikinci gökyüzü olayı ise Orionidler olacak. 21 Ekim gecesi, bu görkemli göktaşı yağmuru saatte 20 meteor kadar parlak iz bırakabilecek. NASA, Orionidleri “yılın en güzel göktaşı yağmurlarından biri” olarak tanımlıyor.



Bu yağmurun kaynağı, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın ardında bıraktığı parçacıklar. Dünya bu kalıntıların arasından geçerken, atmosferde yanan parçalar gökyüzünde adeta bir ışık gösterisi sunuyor.



Orionidler, 26 Eylül–22 Kasım tarihleri arasında izlenebilecek olsa da, en iyi gözlem zamanının 21 Ekim sabaha karşı, Ay’ın karanlık evresinde olmasında bekleniyor. Bu koşullarda, parlak “ateş topları” ve uzun süre iz bırakan “ışık izleri” görmek mümkün.



Kuzey ve Güney Yarımküre’den gözlemlenebilen bu göktaşları, Orion (Avcı) takımyıldızının yakınında beliriyor. Gözlem yapmak isteyenler için en iyi yön; Kuzey Yarımküre’de doğu-güneydoğu, Güney Yarımküre’de ise kuzeydoğu gökyüzü olacak.