Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine Ekim ayında sunulacak ücretsiz oyunları duyurdu.



State of Play etkinliğinde yapılan duyuru ile 2 PlayStation 4 oyununun ücretsiz olduğu bilgisi kullanıcılar ile paylaşıldı.



Söz konusu açıklamaya göre, The Last of Us Remastered ve MLB The Show 19 Ekim ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Sony, Eylül ayında da Batman Arkham Knight ve Darksiders III oyunlarını ücretsiz hale getirmişti.

Bu oyunları bedava indirebilmek için Sony'nin PS Plus aboneliğini edinmeniz gerekiyor. Bu aboneliği olmayanlar için oyunlar ücretsiz indirilemiyor.