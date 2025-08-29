Ekonomistler açıkladı: Yapay zekadan en az etkilenecek meslekler

Araştırmaya göre, yazılım geliştiriciler ve müşteri hizmetleri çalışanları, YZ’nin en hızlı şekilde yerini aldığı meslekler arasında. Çünkü bu alanlarda yapılan işler, yapay zekanın kolayca taklit edebileceği görevlerden oluşuyor.



GENÇLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Raporda özellikle 20’li yaşlarının başındaki gençlerin en büyük darbeyi aldığı vurgulandı. Yapay zeka modelleri, üniversite düzeyindeki “kitabi öğrenmeyi” kolayca taklit edebildiği için gençler daha savunmasız durumda.



Verilere göre, 2022’den 2025 Temmuz’una kadar YZ’ye en çok maruz kalan mesleklerde gençlerin istihdam artışı yüzde 6 azaldı. Aynı dönemde daha ileri yaştaki çalışanlarda ise istihdam yüzde 6 ila 9 arasında arttı.



Stanford’dan Prof. Erik Brynjolfsson, CBS MoneyWatch’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Bu büyük dil modelleri kitaplar, makaleler ve internetteki yazılı içeriklerle eğitiliyor. Bu da üniversitede öğrenilen bilgilere çok benziyor. Dolayısıyla gençlerin sahip olduğu bilgiyle yapay zekanın sunduğu bilgi arasında ciddi bir örtüşme var.”

HANGİ MESLEKLER GÜVENDE?

Microsoft’un Temmuz 2025’te yayımladığı başka bir rapora göre, tercümanlar, tarihçiler, satış temsilcileri ve yazarlar en çok risk altındaki meslekler arasında. Buna karşın fiziksel emek isteyen ya da yüksek uzmanlık gerektiren işler, örneğin su arıtma tesisi operatörleri veya demiryolu bakım çalışanları, en “yapay zekaya dayanıklı” meslekler olarak öne çıkıyor.



Aynı ay yayımlanan bir başka analiz ise yalnızca Temmuz 2025’te 10 binden fazla kişinin işini, özel sektörün üretken yapay zeka teknolojilerini hızla benimsemesi nedeniyle kaybettiğini ortaya koydu.



Yapay zekadan en çok etkilenecek meslekler şu şekilde listelendi:

Tercümanlar ve çevirmenler, tarihçiler, yolcu görevlileri, hizmet satış temsilcileri, yazarlar ve eser sahipleri, müşteri hizmetleri temsilcileri, cnc takım programcıları, telefon operatörleri, bilet satış ve seyahat memurları, radyo spikerleri ve dj’ler, borsa komisyon memurları, çiftlik ve ev yönetimi eğitmenleri, telepazarlamacılar, concierge (danışma görevlileri), siyaset bilimciler, haber analistleri muhabirler gazeteciler, matematikçiler, teknik yazarlar, düzeltmenler ve redaktörler, ev sahipleri / karşılama görevlileri, editörler, işletme öğretmenleri (yükseköğretim), halkla ilişkiler uzmanları, ürün tanıtım elemanları, reklam satış temsilcileri, yeni hesap memurları, istatistik asistanları, tezgâhtarlar ve kiralama memurları, veri bilimciler, bireysel finans danışmanları, arşivciler, iktisat öğretmenleri (yükseköğretim), web geliştiriciler, yönetim analistleri, coğrafyacılar, modeller, pazar araştırma analistleri, acil çağrı operatörleri, santral operatörleri, kütüphanecilik öğretmenleri (yükseköğretim).

Yapay zekadan en az etkilenecek meslekler ise şu şekilde:

Tarama (dredge) operatörleri, köprü ve kilit görevlileri, su arıtma tesisi ve sistem operatörleri, döküm kalıp ve çekirdek yapımcıları, demiryolu hat döşeme ve bakım işçileri, kazık çakma operatörleri, zemin zımpara ve bitirme ustaları, hastabakıcılar, motorbot operatörleri, ormancılık ve ağaç kesim operatörleri.