Ekran tazeleme hızı hertz nedir? Yüksek olması ne işe yarıyor? 60Hz, 120Hz ve 144Hz arasındaki farklar

Akıllı telefon üreticilerinin piyasaya sürdüğü her yeni modelinde, daha fazla RAM ve daha yeni kamera özellikleri görülüyor. Ancak artık yeni bir güncelleme cephesi daha var ve o da ekran tazeleme hızları.



Evet, yakın zamanda tanıtılan birçok akıllı telefonun ekranlarıyla daha yüksek tazeleme hızlarına ulaşabiliyor. Bu değer önceden 60Hz ile sınırlı iken, artık 90Hz, 120Hz ve 144Hz ekran tazeleme hızlarına sahip akıllı telefonlar var ve bunlara daha fazlası eklenecek gibi duruyor. Peki ama ekran yenileme hızı tam olarak nedir ve daha yüksek olmasının kullanıcıya faydası ne?



Ekran Tazeleme hızı nedir?

Chip'te yer alan bilgilere göre ekran tazeleme ve ekran yenileme hızı, temel olarak Hertz (Hz) birimiyle ölçülür ve ekranın her saniyede kaç kez yenilendiğini veya güncellendiğini tanımlar. Yani bunu, ekranda saniye başında gösterilen görüntü anlamına da gelir. Hz'nin temel tanımı ise; Bir saniyede bir titreşim yapan devirli bir olayın frekansına eşit olan frekans birimi olarak yapmak mümkün.



Tüm akıllı telefon ekranları en az 60Hz yenileme hızıyla gelir ve bu, ekranın saniyede 60 kez güncellendiği anlamına gelir. Bu standart bir değer ve bugüne kadar kullanılan tek yenileme hızı idi. Ancak 90Hz, 120Hz ve 144Hz tazeleme hızına sahip akıllı telefonlar da artık mevcut.



Yüksek olması ne işe yarar?

Ekran tazeleme hızının yüksek olması, ekranda görüntülenen bir içeriğin daha pürüzsüz şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Mesela bir web sayfasını kaydırdığınızda veya bir oyun oynadığınızda, ekranın saniyede yalnızca birkaç defa yenilendiğini düşünün.

Bu durumda ekrandaki takılmaları tek tek görebilirsiniz. Standart olarak gelen 60Hz'de göze çarpan bir titreme veya takılma algılanmazken, 60Hz'in altında ise bu titreşimler gözle görülür hale gelmekte. Ekran yenileme hızı 60Hz'in üzerinde olduğunda ise, aksine çok daha akıcı bir görüntü elde edilebiliyor ve bu da özellikle yüksek hızlı görüntülerde daha pürüzsüz bir deneyim sağlıyor.



Değişken Yenileme Hızı Nedir?

Evet, artık bir de "değişken yenileme hızı" adında bir başka özellik daha var. Bu da pil tüketimini minimize etmeye yarıyor. Öyle ki, ekran yenileme hızının sürekli olarak 120Hz veya 144Hz olması durumunda ekrandan alınacak görüntü performansı artacakken, kuşkusuz bunun karşısında daha yüksek pil tüketimi açığa çıkacak. İşte bunu dengelemek için de "değişken yenileme hızı" özelliğinden faydalanılıyor. Peki, bu özellik nasıl kullanılıyor?

Özellikle amiral seviyesi akıllı telefonlarda gördüğümüz değişken yenileme hızı özelliği, ekranın tazeleme hızını ekranda gösterilen içeriğe göre optimize etmeyi temel alıyor. Kullanıcı ekranda bir resme bakıyorsa veya e-kitap okuyorsa, tazeleme hızının yüksek tutulmasına gerek yok.



Değişken yenileme hızı özelliği de tam olarak burada devreye giriyor ve böyle bir durumda ekranın tazeleme hızını 10Hz'e kadar çekebiliyor ve böylece pil tasarrufu sağlanmış oluyor. Yine kullanıcı bir film veya oyun açtığında ya da hızlı bir şekilde web sayfasını kaydırmaya başladığında ise, ekran tazeleme hızı yeniden kademeli olarak 120Hz veya 144Hz'e kadar yükselebiliyor.