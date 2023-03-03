Ekşi Sözlük açılacak mı? Erişim engeliyle ilgili yeni karar

Bir süredir erişim engeli haberleriyle gündemde olan Ekşi Sözlük ile ilgili bir gelişme yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Ekşi Sözlük’e getirdiği erişim engeli kararına itiraz edilmiş, 2 Mart'ta alınan karar ile erişim yasağı kararı kaldırılmıştı. Yeni alınan kararla Ekşi Sözlük'e erişim engellendi.

Ekşi Sözlük açılacak mı? Erişim engeliyle ilgili yeni karar

Ekşi Sözlük için tekrar erişim engeli kararı alındı. BTK, erişim engelini kaldıran mahkeme kararına itiraz etmişti. Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Burut, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada erişim engeli kararının kaldırıldığını duyurmuştu, mahkeme itirazı onaylayarak Ekşi Sözlükʼe erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını kaldırmasına yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı onaylayarak Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesini kesinleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta erişim engeli getirilmişti. İnternet sitesi Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla engellenmişti. Kullanıcılar siteye erişim sağlayamazken BTK’nın sorgu sayfasında “eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Erişim engeli kararının, 5651 sayılı yasanın 8/a maddesinde düzenlenen milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

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