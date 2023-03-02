Twitter adresinden duyuruldu: Ekşi Sözlük açıldı mı? Erişim engeli kalktı mı?

Ekşi Sözlük için verilen erişim kısıtlaması kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırıldı.

Ekşi Sözlük'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada;

"Yaptığımız itiraz ankara 4. sulh ceza hakimliğince kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. Kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. Hukuka inanmaya devam edeceğiz." denildi.

NE OLMUŞTU?



Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta erişim engeli getirilmişti. İnternet sitesi Ekşi Sözlük'e erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla engellenmişti. Kullanıcılar siteye erişim sağlayamazken BTK’nın sorgu sayfasında “eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Erişim engeli kararının, 5651 sayılı yasanın 8/a maddesinde düzenlenen milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.