Ekvador'da 6 yeni kurbağa türü keşfedildi

BBC'nin haberine göre, 6 yeni türe, Ekvador'daki And Dağları'nın eteklerinde yer alan iki milli parkta, ormandan arındırılmış bir alanda rastlandı.



Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), nesli tükenme tehlikesi altında olan bu 6 türün de kırmızı listeye eklenmesini tavsiye etti.



Bilim insanları, çok sayıda farklı kurbağa türüne ev sahipliği yapan Kolombiya ve Ekvador'da keşfedilmeyi bekleyen sayıda kaplumbağa türünün olduğunu düşünüyor.



Keşfi yapan araştırmacılardan Santiago Ron, rastlanılan kurbağa türüne Latin Amerika'da öldürülen bir çevre aktivistinin isminin verileceğini açıkladı.