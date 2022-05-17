El Salvador'da Bitcoin zirvesi

Bitcoin'i resmi para birimi yapan El Salvador'da BTC zirvesi düzenleniyor. Devlet Başkanı Bukele zirveye 44 ülkeden temsilcilerin katılacağını belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.05.2022 - 07:55

El Salvador'da Bitcoin zirvesi

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri ile finansal otoritelerinin, kripto para birimi başta olmak üzere dijital ekonomiye ilişkin konuları görüşmek üzere El Salvador'da toplandı.

Bukele, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Nayib Bukele, "32 merkez bankası ve 12 finans otoritesi (44 ülke); finansal kapsayıcılık, dijital ekonomi, bankasız bankacılık, Bitcoin'in sunumu ve ülkemizdeki faydalarını görüşmek üzere El Salvador'da bir araya gelecek" ifadesini kullandı.

Bukele, toplantıya Paraguay, Angola, Gana, Namibya, Uganda, Gine, Madagaskar, Haiti, Burundi, Esvatini, Ürdün, Gambiya, Honduras, Maldivler, Ruanda, Nepal, Kenya, Pakistan, Kosta Rika, Ekvador, Mısır, Nijerya, Senegal, Dominik, Moritanya, Kongo, Ermenistan ve Bangladeş gibi ülkelerden yetkililerin katıldı.

El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu. Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale gelmişti.

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