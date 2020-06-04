El tipi UV ışık cihazları cep telefonları kadar yaygın olacak

Uzmanlar, yıllardır UV ışınlarının virüslerin içindeki genetik materyali yok edebileceğini ve yüzeylerde hayatta kalma yeteneklerini engelleyebileceğini biliyor.



UV ışığı, mikropların yayılmasını kontrol etmek için toplu taşıma araçlarını, uçakları ve hastaneleri dezenfekte etmek için hali hazırda kullanıyor. Ancak, virüslerin yok edilmesini sağlamak için yüzeylerin aşırı yüksek dozlara maruz kalması gerekiyor. Kullanılan mevcut cihazlar ise hantal ve pahalı.



EL TİPİ UV CİHAZI GELİŞTİRİLDİ

Bilim insanları, dünya çapında en az 6 milyon 500 binden insanı enfekte eden corona virüsü uzak tutabilen taşınabilir cihazları yapmaya bir adım daha yaklaştı. ABD’de yer alan Penn State Üniversitesi'nden bir ekip, kompakt bir cihazda UV radyasyonunu başarılı bir şekilde yayabilecek bir cihaz geliştirdi. Bununla birlikte, cihazda kullanılan UV ışınlarının yoğunluğu, cilt ve gözler için tehlikeli olduğundan bu tür cihazları ticari olarak satmanın fizibilitesi şu anda net değil.

Araştırmacılar, virüslerin yüzeylerden silinebilmelerinin ana yolunun, dezenfektan ürünlerdeki kimyasallar ve UV ışığı olduğunu - özellikle de UVC olduğunu söylüyor.



PANDEMİ ESNASINDA TALEP ARTTI

UVC ışınları ozon tabakası tarafından bloke edildiği için dünyaya ulaşmıyor, UVA ve UVB ise cildi bronzlaştıran ışınlara deniliyor. UVC ışınları Dünya'ya ulaşmadığından, bilim adamları yiyecekleri, havayı ve suyu sterilize etmek için yapay UVC ışığının formlarını kullanıyorlar.



Antiseptik UV ışığı adı verilen bir form hastaneleri, uçakları, ofisleri ve fabrikaları sterilize etmek için kullanılıyor ve pandemi sırasında bu ışığa talep arttı.



Çin'de tüm otobüsler gece boyunca mavi ışıkla aydınlatılırken, UV lambalı robotlar hastanelerde temizlik yapıyor.



Penn State Üniversitesi ekibi, Minnesota Üniversitesi'nden uzmanlarla işbirliği içinde stronsiyum niobat adı verilen yeni keşfedilen bir materyale baktı.

CEP TELEFONU KADAR YAYGIN OLABİLİR



Japonya'dan bazı stronsiyum niobat örnekleri aldıktan sonra, araştırma ekibi malzemeyi iletken olarak test etti ve 'mükemmel performansa' sahip olduğunu buldu. Araştırmacılardan Joseph Roth, bu 'çığır açan keşfin' potansiyel olarak Covid-19 parçacıklarını devre dışı bırakmak için bir çözüm sunduğunu söyledi. Daha sonra bu materyalle nispeten daha hafif ve ucuza mal edilen kompakt bir cihaz geliştirildi.



Physics Communications adlı dergide sonuçları yayımlanan araştırmaya ilişkin Roth ve Profesör Engel-Herbert, kriz sırasında bunun gibi önlemlerin gerekli olduğuna inandıklarını ve gelecekte el tipi UV cihazlarının yakında cep telefonu kadar yaygın olabileceklerine inandıklarını söyledi.

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