Elazığ'da trafik rahatladı

Türk Telekom, Yeni Nesil Şehir İnisiyatifi ile ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlik alanlarında 13 kentte hayata geçirdiği 6 başlıkta elde ettiği sonuçları açıkladı. Türk Telekom’un 5G, yapay zeka ve IoT teknolojileriyle desteklediği çözümlerle belediyeler bugüne kadar elektrikte yüzde 40’a, sulamada yüzde 30’a varan tasarruf yaptı.

TRAFİKTE ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU

Elazığ’da hayata geçirilen proje 2021’de trafikte bekleme süresinin yaklaşık yüzde 33 oranında azalmasına, sürücülerin günlük toplam akaryakıt tüketimi tasarrufunun da ortalama 4 bin 982 litreye ulaşmasına katkına sağladı. Mersin’deki Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi uygulaması 2021’de günlük yaklaşık 11 bin 694 litreye denk gelen akaryakıt tasarrufuna ve yaklaşık 19,5 ton daha az karbondioksit salınımına destek oldu.

