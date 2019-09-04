Alman teknoloji üreticisi Bosch, bebek arabalarını son teknolojiyle buluşturmaya hazırlanıyor. eBebek arabası olarak anılması beklenen bu yeni bebek arabası, ebeveynlerin işini kolaylaştıracağa benziyor.

Dış görünüş itibarıyla klasik bir bebek arabasından farksız olan eBebek arabası, iki adet elektrik motoruna sahip. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde arabayı iterken harcanan enerji daha az olurken, arabanın istenmeyen yönlere savrulmasının da önüne geçiliyor.



Elektrikli olmasının en büyük avantajını ise bir yeri çıkarken görüyorsunuz. Yokuş çıkmaya başladığınızda araba size destek olmaya başlıyor; böylece siz arabayı iterken daha az efor sarf ediyorsunuz.



15 km menzile sahip bataryalar, şirketin kendi tasarımı olan 18 voltluk değiştirilebilir lityum-iyon bataryalardan oluşuyor. Böylece herhangi bir şekilde arabanın pillerini şarj etmeyi unutursanız ancak Bosch’un “power tools” ürün gamından bir cihaza sahipseniz, pilleri kolayca değiştirebiliyorsunuz.



Bluetooth bağlantısına da sahip olan eBebek arabasını telefon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Arabanın batarya ömrünü telefondan görebileceğiniz gibi, hırsızlık gibi durumlarda da telefona bildirim geliyor.