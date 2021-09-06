Elektrikli araç yarışlarında Altınbaş Üniversitesi’ne performans ödülü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde TÜBİTAK tarafından Teknofest kapsamında düzenlenen ''Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları' büyük bir heyecana sahne oldu.



6 gün boyunca süren yarışlarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen takımlar en iyi dereceye sahip olabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.



Yapılan organizasyonda ‘EVA Team’ isimli takımı ve ‘EVA 2S’ isimli elektrikli aracıyla katılan Altınbaş Üniversitesi, final yarışlarında ‘Elektromobil Performans’ kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.



TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen 4 farklı yarışmada insansız hava aracı, su altı aracı, otonom araç ve elektrikli araç ile yarışan Altınbaş Üniversitesi’nin elektromobil alanında ödül alması, takım ve danışman öğretim üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı.



‘EVA Team’ takımının üçüncülük ödülünü aldığı, düzenlenen törenle Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal ve tarafından yarışların sonrasında duyuruldu.

“MİLLİLİK VE VERİMLİLİK ÖNEMLİ”



Amaçlarının öğrencileri geleceğin teknolojisine hazır hale getirmek olduğunu ifade eden Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, şunları söyledi:



“ Üniversitelerin dışında liselerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz elektrikli araçlarını yaparak geldiler. İki şey önemli; bunlardan biri millilik. Bugün yarışmakta olan araçların çok büyük bir bölümü yüzde 90’ın üzerinde yerli ve milli teknolojiyle kendileri üreterek buraya geldiler. İkincisi de verimlilik, buraya gelen araçlar en az enerji sarfiyatıyla yarışları tamamlamaya çalışıyorlar. Türkiye’nin bu anlamda çok önemli hamleler atmakta olduğunun en güzel göstergesine şahitlik ediyoruz.”