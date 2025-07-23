Elektrikli scooter'da devrim: O kadar hızlı ki trafiğe çıkması yasak!

Birleşik Krallık merkezli mikro mobilite girişimi Bo, yeni modeli Bo Turbo ile elektrikli scooter dünyasında çığır açmayı hedefliyor.



Bo Turbo, Formula 1 tecrübesine sahip mühendislerin imzasını taşıyor. 24 kW gücünde çift motorla donatılan model, 1.8 kWh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda 240 kilometreye kadar menzil sunuyor. Tek parça alüminyum gövdesi sayesinde hem hafiflik hem de dayanıklılık sağlayan scooter, özel soğutma kanallarıyla yüksek hızda bile performansını koruyabiliyor.

YASAL SINIRLARIN DIŞINDA



Bo’nun iddiasına göre, Bo Turbo’nun güç-ağırlık oranı bir süper otomobil olan Bugatti Veyron’u dahi geride bırakıyor. Ancak bu performans, onu çoğu ülkede yasal sınırların dışına taşıyor. Trafikte kullanımı mümkün olmayan model, yalnızca özel alanlarda ve rekor denemelerinde kullanılabilecek.



29 bin 500 dolarlık fiyat etiketiyle ultra lüks mikro mobilite segmentine konumlanan Bo Turbo’nun ilk sahibi ise İspanya’dan bir koleksiyoner oldu.

DÜNYANIN EN HIZLISI



Guinness Dünya Rekorları ekibinin gözetiminde yapılacak hız testine hazırlanan Bo, rekoru kırması halinde dünyanın en hızlı elektrikli scooter’ını üretmiş olacak.



Yalnızca teknik özellikleriyle değil, tasarımı ve vizyonuyla da fark yaratan Bo Turbo, elektrikli ulaşımda ezberleri bozacak bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

