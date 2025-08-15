Elektrikli uçakla irtifa rekoru

"SolarStratos" uçağıyla 9 bin 521 metre yükseğe çıkan İsviçreli pilot, elektrikle irtifa rekorunu kırdı.

Güneş enerjili elektrikli uçağı ile İsviçre'nin güneybatısındaki Sion havalimanından kalkan Raphael Domjan, irtifa rekoru kırdı.

"SolarStratos" uçağıyla 9 bin 521 metre yükseğe çıkan pilot, 9 bin 235 metrelik eski rekoru geliştirmeyi başardı.

5 saat 9 dakika süren uçuşun ardından güvenle uçağı yere indiren İsviçreli pilot 10 bin metre sınırını aşmayı hedefliyor.

