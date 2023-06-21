Elektronik haberleşme teknoloji projelerine 200 milyon lira destek

"Ulaştırma Sektöründe Haberleşme Teknolojileri Projelerinin Desteklenmesi Çağrı Programı" ile bu alanda yerli üretimin teşviki, ileri teknoloji ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması ve böylece tüm ulaşım modlarında elektronik haberleşme altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.



Destek paketi, demir ve kara yolları ile denizcilik ve havacılık sektörlerini kapsıyor. Bakanlığa bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından çıkılan çağrıyla haberleşme teknolojilerine yönelik AR-GE projelerine toplam 200 milyon lira destek verilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucu uygun bulunan projeler azami 24 ay, 15 milyon liraya kadar desteklenecek. Çağrıya son başvuru tarihi 18 Ağustos olarak belirlendi.

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