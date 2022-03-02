Elektronik sektörünün ihracatı dijital yatırımlarla hızlandı

Geçtiğimiz yılı rekor ihracatla kapatan Türkiye, sanayideki büyümenin etkisiyle küresel ticaretteki yerini sağlamlaştırıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre; Türkiye’nin ocak ayı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolara ulaştı.

2021 yılını yüzde 11 büyümeyle kapatan Türkiye ekonomisinde hizmet ve sanayi sektörlerinin büyüme hızı, 250 milyar dolarlık ihracat hedefine kılavuzluk ediyor.

Türkiye’nin küresel ticarette artan hakimiyetinin katma değerli ürün ihracatına yönelik yatırımları kritik hale getirdiğini söyleyen Merter Elektronik Genel Müdürü Musa Koçyiğit, "Pandemide daha da önem kazanan dijital dönüşüm süreci ihracat faaliyetlerine de katma değer getirdi.

2013’te başlattığımız B2B yatırımlarımızın avantajını kullanarak pandemi döneminde hızlandırdığımız donanımsal altyapı ve yazılım geliştirme yatırımlarımızla yaklaşık yüzde 20 büyüme elde ettik. Dijital reklamlarla desteklediğimiz yatırımlarımız 2021'de 250 bin dolara yaklaştı" dedi.

Elektronik alanının yanı sıra bilgisayar, iletişim ve seslendirme kategorilerinde müşteri artışları elde ettiklerini belirten Koçyiğit, "Müşteri portföyümüzdeki artış yüzde 30'u buldu" diye konuştu.



Merter Elektronik Genel Müdürü Musa Koçyiğit

GLOBAL ADIMLARINI HIZLANDIRDI

Pandemi sürecindeki ihracat faaliyetleri hakkında değerlendirmede bulunan Musa Koçyiğit, "Bu dönemde alanında uzman ihracatçılardan destek aldık. Alibaba, AliExpress gibi B2B ve B2C kanallarını basamak olarak kullanarak markalarımızı global pazarların erişimine açtık. Platformumuzu dil destekli hale getirerek global adımlarımızı hızlandırdık.

Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Kıbrıs, Azerbaycan, İsviçre ve Makedonya’ya B2B odaklı satışlar yaptık. B2C kanalında 30'dan fazla ülkeyle ticari trafiğimiz bulunuyor" dedi.



GÜNDE 10 ŞİRKET XML BAYİLİĞİ İÇİN BAŞVURUYOR



Pandeminin müşterilerle daha hızlı ve işlevsel bir iletişim yürütülmesini zorunlu kıldığını belirten Merter Elektronik Genel Müdürü Musa Koçyiğit, "Toptan kanaldaki müşteri ve bayilerimize özel, tüm bilgi akışının ve sürecin yönetildiği elektronik iş platformumuz b2bmerter.com ile elektronik sektöründe bir ilki gerçekleştirdik. Müşterilerimize daha hızlı, işlevsel bir kullanıcı deneyimi sunmak hedefiyle platformumuza XML entegrasyonunu sağladık.

Ücretsiz sunduğumuz XML hizmetiyle tedarik yönetimini tümüyle dijitalleştirdik. Bu hizmetle, müşteri ve bayilerimiz depomuzdaki tüm ürünleri gerçek zamanlı olarak görüntüleyip kendi siteleri ya da pazaryerlerinde hızla satışa çıkarma avantajı elde ederek yüksek cirolara ulaştı. Yatırımlarımızın bir sonucu olarak müşteri ve bayilerimizle birlikte büyüdük. XML hizmetimiz sayesinde 300'den fazla şirket işlerini büyütebilme avantajı elde etti. Günde neredeyse 10 şirket XML bayiliği için başvuru yapıyor" diye konuştu.



ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİ



B2B elektronik iş platformu b2bmerter.com aracılığıyla iç piyasada elektronik sektörünün en büyük tedarikçilerinden birine dönüştüklerini kaydeden Musa Koçyiğit, "Amazon, Hepsiburada, Trendyol, n11 gibi Türkiye'nin en büyük pazaryerlerinin ana tedarik noktasındayız. Türkiye'nin en büyük elektonik toptancı şirketi olarak 5 binden fazla şirkete ürün tedarik ediyoruz.

Ürün çeşitlerimizin yüzde 98'inin tedarikini kendimiz sağlıyoruz. Sektörde uydu alıcı sistemleri, profesyonel seslendirme, elektronik malzeme kategorilerinde önemli bir paya sahibiyiz. Ülkemizin jeopolitik avantajını kullanarak ithal ettiğimiz ürünlerle ihracat faaliyetlerine nitelikli bir katma değer getirdik.

Dijital yatırımlarımız, katma değerli ürünlerin ön planda olduğu ticari faaliyetlerimizle Türkiye'nin ihracatına sağladığımız katkıyı daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz" diye belirtti.



ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN İHRACATINA YÖN VERİYOR



Yeni dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Merter Elektronik Genel Müdürü Musa Koçyiğit "İthalattan ihracata son tüketiciye kadar uzanan faaliyetlerimiz kapsamında, 7 bin metrekare kapalı alana sahip tesisimiz, 20 bini aşan ürün çeşidimiz, uzman çalışan gücümüz ve geniş araç filomuzla şirketlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek toptan dağıtım ağına sahibiz.

Dijital kanallardaki tecrübemizi teknolojik altyapı yatırımlarımızla birleştirerek elektronik sektörünün ihracatına yön veriyoruz. Sunduğumuz ücretsiz XML desteği ile müşterilerimizi ve bayilerimizi büyüme hedeflerine ulaştırmayı sürdüreceğiz" dedi.