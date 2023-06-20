Elma logolu dava: Apple, İsviçre Meyve Birliği ile mahkemelik oldu

Şirketle özdeşleştiği için Apple, başka firmaların logosunda "elma" kullanması halinde yasal yollara başvurmaktan çekinmiyor.



Son olarak 2011 yılında 100. yılına özel logosunu yeniden tasarlayan İsviçre Meyve Birliği'ne Apple tarafından logonun değişim talebi geldi.



KONUYU TEMYİZE TAŞIDI



Aynı görüşte olmayan İsviçre Meyve Birliği elma simgesinin evrensel olduğunu savundu. Ancak Apple'ın bu kararın ardından konuyu temyize taşıdığı öğrenildi.



İsviçre Meyve Birliği direkötrü Jimmy Mariethoz, "Buradaki amaçları gerçekten bir elmanın fikri mülkiyet haklarına sahip olmak. Ancak bu evrensel bir şey. Herkesin kullanması için ücretsiz olmalı." ifadelerini kullandı.



Apple tarafından henüz resmi bir yanıt gelmese de şirketin Apple'ın logosundaki elma için lisans satmak istediği öne sürülüyor.



2020 YILINDA LOGO DEĞİŞTİRMİŞTİ



Apple 2020 yılında aynı gerekçeyle Kanadalı Prepear firmasına dava açmıştı. Apple, firmanın logosunda bulundan armutun karışıklığa neden olacağını düşünerek olayı yasal boyuta taşımıştı. Prepear, Apple ile olası bir logo karışıklığını önlemek için değişiklik yapmayı kabul etti ve logosunda değişikliğe giderek iki taraf uzlaştı.



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