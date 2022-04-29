Elon Musk 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk hisse satışı gerçekleştirdi.



Musk'ın 4 milyar dolarlık tesla hissesi sattığı bildiirildi. Musk'ın sattığı hisseler Tesla'daki payının yüzde 2.6'sına denk geliyor.



Satışın Twitter anlaşmasından birkaç gün sonra gelmesi dikkat çekti. Bildirim formunda yer alan bilgilere göre Musk, yıl içerisinde daha fazla hisse satışı planlamıyor.

Birçok şirketin sahibi olan Elon Musk 268 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda. Elon Musk, Twitter'a ödenecek 44 milyar doların 21 milyar dolarını nakit olarak ödeyecek. Halihazırda şirketin yüzde 9.2'sine sahip olan Musk'ın kalan 17 milyar doları nasıl ödeyeceği kesin değil.



Elon Musk geçen yıl 16.4 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı. Musk bu parayla 2021'de kendisine çıkan 11 milyar dolarlık vergiyi ödeyeceğini söylemişti. Elon Musk'ın Twitter hamlesi Tesla'ya iyi gelmedi.



Musk ilk olarak 4 Nisan tarihinde Twitter'dan hisse satın aldığını duyurmuştu. Tesla hisseleri o günden beri yüzde 20 değer kaybetti.