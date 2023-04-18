Elon Musk: ABD hükümeti Twitter'da direkt mesajları okuyabiliyor

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, ABD hükümetinin kullanıcıların direkt mesajlarını okuyabildiğini öne sürdü. Musk, "Tam erişimin boyutu aklımı başımdan aldı ve bunun farkında değildim" diye konuştu.

Elon Musk: ABD hükümeti Twitter'da direkt mesajları okuyabiliyor

Üst Yöneticisi (CEO) , ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim hakkına sahip olduğunu iddia ederek bunu öğrendiğinde "aklının başından gittiğini" söyledi.

The Hill’in haberine göre, Musk, Fox News'ta Tucker Carlson'la yaptığı röportajda, ABD hükümetinin, kendi platformundaki kullanıcıların direkt mesajlarını okuma yetkisinin olduğu bilgisini öğrendiğinde "şok geçirdiğini" belirtti.

Musk, Carlson'a "Hükümet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişiminin boyutu aklımı başımdan aldı ve bunun farkında değildim." dedi.

"YAPAY ZEKA MEDENİYETİ YIKMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Musk, ayrıca yapay zeka dalgasıyla ilgili endişelerini dile getirerek, teknolojinin medeniyeti yok etme potansiyeline sahip olduğuna inandığını kaydetti.

Musk, "Yapay zeka, bu olasılık ne kadar küçük olursa olsun, yanlış bir uçak tasarımından veya bakım sürecindeki yanlışlık ihtimalinden daha tehlikelidir. Bu potansiyele sahip olması açısından da medeniyeti yıkma potansiyeline sahiptir." dedi.

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