Elon Musk: Artık Bitcoin'le Tesla alabileceksiniz

Kripto para piyasalarının destekçisi Elon Musk'tan önemli bir açıklama geldi.



Tesla'nın CEO'su Musk artık Bitcoin ödemesiyle otomobil satışı yapılacağını söyledi. Musk, ABD'de başlayan uygulamanın bu yıl içerisinde başka ülkelerde de geçerli olacağını aktardı.



BİTCOİNLER DOLARA ÇEVRİLMEYECEK



Musk'ın açıklamasında öne çıkan başka bir detay daha bulunuyor. Musk, ödemelerde Tesla'nın direkt olarak Bitcoin node'larıyla çalışacağını söyledi. Ayrıca alınan ödemeler dolara çevrilmeyecek. Tesla bu ödemeleri Bitcoin olarak tutmaya devam edecek.



BTC kullanarak ödemeler gittikçe yaygınlaşıyor. Ancak alınan ödemeler anlık olarak sabit para birimlerine çevriliyor. Dünyanın en zengin ikinci kişisi Musk bu hamleyle şirketinin kripto paralara olan güvenini bir kez daha ortaya koymuş oldu.