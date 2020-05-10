Elon Musk: Beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak

Tesla CEO’su ve grişimci Elon Musk, ABD’dek, The Joe Rogan Experience isimli programda sahip olduğu nöroteknoloji firması Neuralink'in çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.



48 yaşındaki iş insanı, şirketin önümüzdeki yıl içinde ilk kez bir Neuralink cihazını insan beynine bağlayabileceğini umduğunu söyledi. Bunan göre Pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek. “Beyninizdeki herhangi bir yerle arayüz kurabilir, bu yüzden cihaz görme yeteneğinizi iyileştirebilir” diyen Musk, ilk nesil cihazların beyin yaralanmalarını ve bozukluklarını tedavi etmeye odaklanmasına rağmen, daha sonra bunların çok daha fazlasını yapabileceğini ekledi:

"KONUŞMAYA GEREK KALMAYABİLİR"



"5 yıl içinde konuşmanıza gerek kalmayabilir. Duygusal nedenlerle bunu hala yapabiliriz. Ancak bu cihazlarla çok hızlı ve daha hassa bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.. Dile ne olacağından emin değilim. Böyle bir durumda Matrix gibi bir şey olurdu. Farklı bir dilde mi konuşmak istiyorsunuz? Sorun değil, sadece programı indirin. ”



40,7 milyar dolar serveti bulunan Musk’ın dikkat çeken açıklaması, Tesla’nın hisse fiyatlarının düşemesinin ardından birkaç saat sonra geldi.

ELON MUSK İNSAN BEYNİNİ BİLGİSAYARA BAĞLAMAYI HEDEFLİYOR