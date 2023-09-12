Elon Musk: Beyin çipi denemeleri "ölümcül hasta" primatlar üzerinde yapılıyor

Neuralink CEO'su Elon Musk, daha önce Twitter olarak bilinen X'teki takipçilerinden biri tarafından konunun gündeme getirilmesinin ardından, şimdi girişimin hayvan test uygulamaları hakkında daha fazla ayrıntı verdi.



Elon Musk, X'te "Neuralink implantı sonucunda hiçbir maymun ölmedi" diye yazdı.



Öncelikle ilk implantlarımızda, sağlıklı maymunlara yönelik riski en aza indirmek için ölümcül hasta maymunları seçtik.



Neuralink geçen yıl yayımladığı bir blog yazısında hayvan deneylerindeki sicilini savunmuş ve "hayvanlarla mümkün olan en insani ve etik şekilde çalışmaya kendilerini tamamen adadıklarını" öne sürmüştü.