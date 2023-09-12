Elon Musk: Beyin çipi denemeleri "ölümcül hasta" primatlar üzerinde yapılıyor

Elon Musk, beyin implantı girişimi Neuralink'in araştırma deneyleri sırasında maymunları öldürdüğü haberlerini yalanladı ve bunun yerine testlerin yalnızca "ölümcül hasta" primatlar üzerinde yapıldığını iddia etti.

Elon Musk: Beyin çipi denemeleri "ölümcül hasta" primatlar üzerinde yapılıyor

Neuralink, geçen yıl beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinin testleri sırasında 8 hayvana ötanazi uyguladığını kabul etse de Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi'nin (PCRM) maymunlara "aşırı acı" çektirdikleri yönündeki suçlamalarını reddetmişti.

Hayvan hakları grubu, Neuralink'i şirketin Kaliforniya Üniversitesi Davis Primat Merkezi'ndeki laboratuvarında "yetersiz hayvan bakımı" yapmakla suçlayarak Hayvan Refahı Yasası'nın 9 kez ihlal edildiğini öne sürmüştü.

"ÖLÜMCÜL HASTA MAYMUNLARI SEÇTİK"

Elon Musk'ın beyin çipi firması insan çalışması için onay aldı

'ın beyin çipi firması insan çalışması için onay aldı

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Neuralink CEO'su Elon Musk, daha önce Twitter olarak bilinen X'teki takipçilerinden biri tarafından konunun gündeme getirilmesinin ardından, şimdi girişimin hayvan test uygulamaları hakkında daha fazla ayrıntı verdi.

Elon Musk, X'te "Neuralink implantı sonucunda hiçbir maymun ölmedi" diye yazdı.

Öncelikle ilk implantlarımızda, sağlıklı maymunlara yönelik riski en aza indirmek için ölümcül hasta maymunları seçtik. 

Neuralink geçen yıl yayımladığı bir blog yazısında hayvan deneylerindeki sicilini savunmuş ve "hayvanlarla mümkün olan en insani ve etik şekilde çalışmaya kendilerini tamamen adadıklarını" öne sürmüştü.

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