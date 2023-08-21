Elon Musk bot basmış: X takipçileri sahte olabilir

Elon Musk'ın X hesabında 153 milyondan fazla takipçisi var ancak yeni bir rapora göre takipçilerinin çoğu sahte.



Mashable'ın aktardığına göre, Musk'ı takip eden 153.209.283 X hesabının yaklaşık yüzde 42'sinin yani 65,3 milyondan fazla kullanıcının kendi hesaplarında sıfır takipçisi olduğunu bildirdi.



Musk'ı takip eden 153 milyon hesabın tamamının ortalama takipçi sayısı 187 civarında.



Verilere göre, yalnızca 453.000 Musk takipçisi ya da yüzde 0,3'ü X Premium'a abone.

112 MİLYON HESABIN 10'DAN AZ TAKİPÇİSİ BULUNUYOR



Rapora göre Musk'ı takip eden bu kullanıcıların yüzde 72'sinden fazlasının, yani yaklaşık 112 milyonun hesabın 10'dan az takipçisi bulunuyor.

Musk'ın tüm takipçilerinin yaklaşık yüzde 25'i, yani 38 milyondan fazlası, X'in yeni hesaplar için sağladığı varsayılan profil resmini kullanıyor.



62,5 MİLYONDAN FAZLA HESAP HİÇ GÖNDERİ PAYLAŞMAMIŞ



İçerik oluşturma söz konusu olduğunda, 62,5 milyondan fazla Musk takipçisinin sıfır gönderisi var.



Verilere göre 100 milyondan fazla Musk takipçisinin hesabında 10'dan az gönderi bulunuyor.

Musk, 27 Ekim 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Milyarderin mevcut takipçilerinin yüzde 25'inden fazlası, yani 38,9 milyonunun bu tarihte ya da sonrasında oluşturulduğu kaydedildi.



Elon Musk geçtiğimiz günlerde X'in şu anda 540 milyondan fazla "aylık kullanıcısı" olduğunu iddia etmişti.

