Elon Musk bu defa Twitter’ı bıraktı

Geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX’in uzaya NASA astronotlarını taşıması ile gündeme gelen Musk bu defa aldığı karar ile gündemde.



Elon Musk, geçmişte yaptığı gibi bir kez daha Twitter kullanmaya ara verdiğini açıkladı.



Musk kararını 35.4 milyon takipçili Twitter hesabından yayınlandığı mesaj ile duyurdu. Market Watch’ta yer alan habere göre Musk daha önce Instagram’ı kullanmama kararı almış ve Facebook’u silin kampanyasına destek vermişti.



Musk bu kararı Facebook’un veri politikasını protesto etmek için almıştı.



Ancak Musk’un Twitter’ı bırakma kararının arkasında nasıl bir neden yattığı henüz netleşmedi.

