Elon Musk, bu hafta Twitter personeli ile ilk toplantısını yapacak

Milyarder Tesla patronunun toplantıda Twitter çalışanlarından sorular alması bekleniyor.



Etkinlik, Twitter CEO'su Parag Agrawal tarafından pazartesi günü personele gönderilen bir e-postayla duyuruldu.



Agrawal, çalışanlara toplantıdan önce Musk'a soru gönderebileceklerini söyledi.



İlk olarak Business Insider tarafından bildirilen haber, Twitter sözcüsü tarafından doğrulandı.



Herkesin katılımıyla gerçekleşecek toplantı, Musk'ın devralma teklifini başlatmasından bu yana şirketin iş gücüyle ilk kez doğrudan konuşması olacak.



ANLAŞMANIN GÜNDEMİNDE SPAM HESAPLAR VAR



Elon Musk bu ayın başlarında, sosyal medya şirketini, kullanıcı tabanı hakkında daha fazla bilgi edinme isteklerini "engellemekle" suçlayarak anlaşmadan çekilmekle tehdit etti.



Düzenleyicilere gönderilen bir mektupta Musk, spam hesaplarının ölçümünü yapma hakkına sahip olduğunu söyledi.



Musk'ın sorunu fiyatı yeniden müzakere etmeye çalışmak veya hatta anlaşmadan uzaklaşmak için kullanabileceği iddia edildi.



Şirket yönetimi, konuyu sosyal medyada gündeme getirme kararının alışılmadık olduğunu ve bunun ne kadar ciddi olduğunu belirlemeyi zorlaştırdığını açıkladı.



CEO Agrawal, bir dizi Twitter mesajında şirketin sahte hesapları belirleme sürecini savunduğunda, Musk dalga geçen bir emojiyle yanıt verdi.