“Elon Musk corona virüs yasaklarını delmeye hazırlanıyor”

Güney Afrika asıllı iş insanı Elon Musk ABD’nin California eyaletinde yürürlükte olan corona virüs kısıtlamalarını delmeye hazırlanıyor.



Business Insider’da yer alan habere göre, Musk sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nınCalifornia’daki fabrikasını yasağa rağmen yeniden açmaya hazırlanıyor.



Aynı habere göre, bazı Tesla çalışanları gerekli hazırlıklar için dün Fremont'ta bulunan fabrikadaki çalışmalara başladı.



Musk daha önce tüm uyarılara rağmen bölgedeki fabrikasını açık tutmak için birkaç adım atmış ancak alınan karar kapsamında fabrika üretime ara vermek zorunda kalmıştı.



İş yerlerinin kapalı kalmasını değerlendiren Musk Tesla gibi şirketlerin bu krizi atlatacağını ancak küçük işletmelerin akıbetinin parlak olmayacağını öne sürmüştü.



Geçtiğimiz hafta California’da uygulanan corona virüs önlemlerini eleştiren Musk “Anayasal haklar hiçe sayılarak insanlar evlerine hapsedilmiş durumda” demiş ve bu durumu”Faşist bir yaklaşım” şeklinde eleştirmişti.



Musk kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Özgür ABD hemen” ifadesine yer vermişti.

