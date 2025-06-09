Elon Musk-Donald Trump gerilimi X'e yaradı

Milyarder Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilim, elektrikli otomobil firması Tesla'ya 150 milyar dolar kaybettirse de Musk'ın bir diğer şirketi için olumlu bir tablo ortaya çıkardı.



Musk-Trump yakınlaşmasından rahatsız olanların bu yıl başında terk etmeye başladığı sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) 5 haziran itibarıyla ABD'deki Apple ve Android kullanıcıları arasında popülarite kazandı.



Sensor Tower verilerine göre, X uygulaması 5 Haziran itibarıyla ABD App Store’da genel sıralamada 23. sıraya kadar yükseldi. Öncesinde 68. sıradaydı. Son 6 aydaki sıralama ortalaması ise 58'di.



Google Play tarafında da benzer bir tablo görüldü. X’in buradaki sıralaması, son 7 günün ortalamasına göre yaklaşık 20, son 30 günün ortalamasına göre ise 16 sıra yükseldi.



KULLANICILARI YÜZDE 54 ARTTI

TRUTH SOCIAL'A DA YANSIDI

Sensor Tower’ın tahminlerine göre, 5 Haziran’da X’in ABD’deki mobil uygulama aktif kullanıcı sayısı yüzde 6 arttı. Bu artışın, Trump ve Musk arasında kamuoyuna yansıyan çatışmanın sosyal medyada geniş ilgi uyandırmasından kaynaklandığı düşünülüyor.Özellikle aynı gün yerel saatle 14.00-18.00 arasında X’in ABD’deki aktif kullanıcı sayısı son 7 güne göre yüzde 54 artış gösterdi.Gerilim, Trump’ın sahibi olduğu Truth Social platformuna da yansıdı. Trump’ın Musk hakkındaki açıklamalarını buradan paylaşması, uygulamanın kullanıcı trafiğinde büyük bir sıçrama yarattı.Sensor Tower verilerine göre, Truth Social’ın ABD’deki mobil uygulama aktif kullanıcı sayısı son 7 güne kıyasla yüzde 400’ün üzerinde arttı. Yine de Sensor Tower, X’in ABD'de hâlâ Truth Social’dan yaklaşık 100 kat daha fazla mobil kullanıcıya sahip olduğunu vurguluyor. Ancak iki platformda da kullanıcı sayısı, 5 Haziran'da 14.00-18.00 saatleri arasında son 90 günün en yüksek seviyesine ulaştı.